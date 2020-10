Contra a explicat mutările din primul ’11’! “Suntem departe de 100% din punct de vedere fizic”

A mai rămas mai puțin de o oră până la startul derby-ului FCSB – Dinamo, în etapa a șasea din Liga 1. Antrenorul ‘câinilor roșii’, Cosmin Contra, a explicat mutările tactice din echipa de start și motivul pentru care Deian Sorescu este doar pe banca de rezerve.

Dinamo are 8 jucători străini în primul ’11’! Șapte dintre aceștia au fost transferați recent.

Iată echipele de start în meciul FCSB – Dinamo, care va începe la ora 21:00, pe Arena Națională din Capitală:

“A fost săptămână grea, ca după orice înfrângere. Încerci să ridici moralul jucătorilor. Dar fiind săptămâna derby-ului, jucătorii s-au antrenat foarte bine. Sperăm să continuăm evoluțiile bune din ultimele trei meciuri, să fim o echipă solidă, să ne ridicăm la înălțimea adversarului și să câștigăm acest meci.

Jucătorii străini s-au uitat pe Youtube și au văzut importanța acestui meci. Am vorbit cu ei înainte, au văzut ce fac suporterii.

Trebuie să bag două jucători sub 21 de ani, în seara asta am ales să joace Borja Valle de la început. Pe parcursul meciului va intra Deian Sorescu, sper să arate valoarea pe care o are.

Nemec vine după o perioadă lungă de inactivitate, la 34 de ani nu e ușor să pui pe picioare un jucător. Suntem departe de a fi 100% din punct de vedere fizic, al automatismelor, să se înțeleagă jucătorii“, a spus Cosmin Contra la DigiSport, cu o oră înainte de startul partidei.