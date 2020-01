Marius Stan, fostul președinte de la Petrolul Ploiești, a anuțat că a deschis un proces în care îi acuză pe conducătorii clubului de discriminare.

Stan consideră că șefii Petrolului au comis un abuz în momentul în care au decis să-l demită din funcția de președinte al clubului.

„A fost prima dată în carieră când am fost distituit. Sunt campion la demisii. Cum s-a întâmplat: Am fost anunţat telefonic, imediat după ce eu am anunţat că îmi voi da demisia, că voi fi demis la şedinţă. L-am rugat frumos pe finanţator, ca un gentleman: ‘Nu mai fă nici şedinţă, sunt deja pe drum, vin, semnăm demisia în alb şi vedem cum facem și ce declarăm ca să nu lezăm nici demnitatea mea, nici a companiei, nici a clubului’.

La nici jumătate de oră, apare comunicatul ăla care este jignitor şi umilitor. Nu-mi poate interzice mie nici mama multinaţionalei ce să fac cu viaţa mea. Mi se pare discriminare crasă şi vom avea proces, bineînţeles. Am contactat deja avocatul, pentru discriminare, e un meci personal, nu am nimic cu clubul”, a spus Marius Stan.

Stan, pregătit să-și apere onoarea în instanță: „E vorba de onoare. A vrut să îmi demonstreze un domn că este puternic şi că face ce vrea cu cine vrea, acum s-a transformat într-un meci, între mine şi el. va fi un meci frumos, de urmărit”, a mai adăugat fostul președinte al Petrolului.