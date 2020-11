Continuă problemele la Dinamo! Liderul “câinilor”, suspect de Covid-19

Pe lângă problemele de la Dinamo, investitorul spaniol, Pablo Cortacero, are probleme de sănătate.

Patronul din “Ștefan Cel Mare” crede că s-a infectat cu Covid-19. Acesta a declarat că are simptome specifice noului coronavirus.

”Mă simt extraordinar de rău. Cred că am COVID, dar încă nu e confirmat, o să-mi facă un test astăzi. De două zile am febră și dureri în tot corpul. De asemenea, nu mai am miros. Mă simt foarte rău, dacă nu-mi revin o să merg la spital la urgențe.” a declarat șeful “câinilor” pentru doardinamo.ro

“Familia mea este bine deocamdată, m-am izolat într-o altă parte a casei. Joi îmi cumpărasem bilete să vin la București, dar am suspendat totul deocamdată”, a declarat Pablo Cortacero pentru sursa citată