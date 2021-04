Continuă contrele dintre olteni și ardeleni după derby-ul din Gruia: “Au reușit să devină penibili în 2 minute!”

Continuă contrele dintre olteni și ardeleni după derby-ul de pe stadionul “Dr. Constantin Rădulescu”.

CSU Craiova a reușit să câștige pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 2-1, și râmâne astfel în lupta pentru titlu.

Golurile oltenilor au fost marcate de Andrei Ivan (’27) și Tudorie (’88), respectiv Sigurjonsson (’53), pentru clujeni.

Marcel Popescu, managerul general al celor de la CSU Craiova continuă “războiul” contra celor de la CFR Cluj după victoria obținută de olteni în Gruia.

Marcel Popescu, oficialul clubului din Bănie consideră că formația condusă de Marinos Ouzounidis pleacă cu șansa a doua la titlu după victoria de aseară contra campioanei României. Marcel Popescu este de părere că arbitrul întâlnirii din Gruia, Ovidiu Hațegan a avut o prestație bună și îl consideră printre cei mai buni arbitrii din țară. Mangerul general al celor de la CSU Craiova a avut și o reacție dură la adresa formației conduse de Edi Iordănescu.

“Potențial avem, și am demonstrat aseară că nu e utopie, că putem juca cu orice echipă. Sunt câteva elemente care pot apărea. Campionatul de anul trecut l-am pierdut din cauza COVID-ului nu din cauza fotbalului practicat de CFR Cluj. Avem multe accidentari, 4 jucători accidentați. Mă bucur că la testele COVID nu am avut surprize neplăcute. Accidentările însă pot fi un impediment. Am trecut un prag psihologic, pentru că mulți ne considerau un outsider.

În momentul de față, suntem cu șansa a doua la câștigarea titlului, dar o să ne jucăm șansa până la final, așa cum am făcut-o și anul trecut. Dacă am fi avut VAR și s-ar fi văzut că șutul din minutul 94 de anul trecut cu CFR Cluj a trecut linia porții i-am fi bătut de mult. Dacă concentrarea de aseară am atinge-o în toate întâlnirile am putea să ne gândim la trofeu. Noi am pierdut multe puncte cu echipe din play-out. Sperăm că până la meciul cu FCSB de joi să avem lotul complet”, a declarat Marcel Popescu pentru PRO X.

“Noi încercăm să comentăm intervențiile antrenorului și a unui oficial de la CFR Cluj care au reușit să devină penibili în 2 minute fiecare. Faptul că zice că nu a dat penalty, simulările nu trebuie să fie urmate de un penalty, să se bucure că nu au fost penalizați pentru așa ceva.

Hațegan dă dovadă de un arbitraj profesionist din competiții europene, iar pe unii îi enervează chestia asta. E ridicol. Politica de defăimare a unui arbitru de top e ridicolă. Cei de la CFR Cluj, o echipă care se prezintă a fi un club de top ne numesc hiene, un limbaj pe care nu îl înghit. Arbitraj mai bun decât cel a lui Hațegan și Kovacs nu există. Penibilitatea de aseară a fost ieșită din comun, cum s-au plâns ei la televizor de arbitraj.

CFR-ul s-a învățat cu binele și deja e obraznicie. Trofeele coclesc din cauza celor care câștigă nu pentru că nu ar avea valoare. Le cer celor de la CFR să nu mai fie obraznici. O campioană trebuie să fie o campioană a moralității, nu doar pe hârtie” a declarat Marcel Popescu pentru sursa citată.