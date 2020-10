Confesiunea lui Adi Mutu despre „Scandalul Cocaina”: Sunt ceea ce sunt pentru că am făcut ceea ce am făcut”

Adrian Mutu, selecționerul echipei naționale a României, a făcut mărturii despre cel mai dificil moment din cariera sa, cel cunoscut de toată lumea sub numele ”Scandalul Cocaina”. Mutu s-a declarat dezamăgit de faptul că nu a fost susținut de oamenii de la care se aștepta să îi fie alături.

Pe vremea când îmbrăca tricoul lui Chelsea, Adi Mutu a fost implicat într-un eveniment care a condus la suspendarea sa și condamnat să plătească daune clubului londonez.

„Știți cu toții care a fost cel mai greu moment, dar nu am primit un ajutor de la persoane de la care nu mă așteptam, ci de la cei de la care mă așteptam. Sunt ceea ce sunt pentru că am făcut ceea ce am făcut. Aș schimba unele lucruri, bineînțeles, dar acum e prea târziu”, a spus Adi Mutu pentru Ciao.ro.

Întrebat cum ar alege să denumească un film realizat după povestea vieții sale, selecționerul echipei naționale a României U21 a declarat: „Fenomeno” – așa cum a fost supranumit de ziariștii italieni pe vremea când îmbrăca tricoul Parmei.

Adi Mutu a vorbit și despre modul în care își motivează jucătorii înaintea unor meciuri importante, dar a dezvăluit și care sunt obiectivele sale ca antrenor.

„Printr-un discurs emoțional pe care îl pregătesc înainte sau atunci când ajung băieții în vestiar. Pe termen scurt îmi doresc calificarea echipei naționale tinere la Europene și, bineînțeles, pe viitor, să antrenez o echipă importantă a Europei”, a declarat „Briliantul” pentru sursa citată mai sus.