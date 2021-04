Conducerea CFR-ului sare la gâtul lui Dinamo: “Am avut două lovituri de pedeapsă. Jocul ne-a răsplătit”

Managerul sportiv al clubului CFR Cluj, Marius Bilaşco, s-a arătat indignat de declarațiile dinamoviştilor, care au criticat arbitrajul lui Marcel Bârsan, din epilogul etapei a 29-a a Ligii I.

Paul Anton (31) şi Florin Bejan (37) au fost eliminaţi pentru că au încasat câte două cartonaşe galbene.

„Am suferit, trebuie să recunoaştem, ne-am chinuit, dar e foarte important că am reuşit să marcăm. Am avut foarte multe situaţii de a marca şi mingea n-a vrut să intre în poartă. Până la urmă jocul ne-a răsplătit. Cei de la Dinamo au fost foarte vehemenţi. Cred că eliminările au fost justificate. Nu văd de unde atâta nervozitate şi aşa acuze grave.

Noi am avut în a doua repriză două lovituri de pedeapsă. Henţul la Puljici, faultul la Omrani, sunt două faze care ar trebui să fie puse şi analizate. Dacă e să judecăm fazele, cele două cartonaşe roşii sunt justificate, iar noi am avut două penaltiuri. Înţeleg şi supărarea celor de la Dinamo, dar trebuie să rămânem echilibraţi şi să judecăm toate fazele”, a spus Bilaşco la Digi Sport.

CFR Cluj a învins-o pe Dinamo, scor 1-0, luni seara, în epilogul etapei a 29-a a Ligii 1. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 80. Păun i-a centrat lui Omrani, iar francezul a trimis în poarta lui Kongshavn.

În urma acestui succes, CFR Cluj a acumulat 63 de puncte. Campioana en-titre ocupă locul secund în Liga 1, cu un punct mai puțin decât liderul FCSB. În ultima rundă din sezonul regular, CFR Cluj va evolua în deplasare, cu Craiova.