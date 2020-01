FCSB a încheiat cu victorie cantonamentul din Spania, iar antrenorul Bogdan Vintilă a tras concluziile după cele patru meciuri de pregătire.

FCSB are bilanț pozitiv în Spania. Echipa lui Bogdan Vintilă are o înfrângere (cu Basel, 0-1), un egal (3-3 cu Lokomotiv Moscova) și două victorii (1-0 cu Karlsruher și 3-1 cu Jeonbuk).

Un singur lucru l-a nemulțumit pe Vintilă. Accidentarea lui Ovidiu Popescu. Mijlocașul a făcut întindere de ligamente și lipsește o lună.

„A fost un cantonament bun, am avut condiții foarte bune și mă bucur că jucătorii au reușit să acumuleze tot ce ne-am propus. Un singur minus are acest cantonament, că s-a accidentat Ovidiu Popescu, din ce am înțeles va lipsi 4 săptămâni. Tănase a simțit niște dureri la tendon și am zis să nu forțăm cu el astăzi.

Contez pe orice jucător care este sub contract cu FCSB. Gnohere are calitate, toată lumea a venit aici să se pună la punct din punct de vedere fizic, la momentul ăsta nu e nimeni în formă. Atât timp cât jucătorii sunt sub contract cu clubul nostru, eu mă bazez pe ei

Nu am niciun jucător cu kilograme în plus, avem un control strict. Eu sunt mulțumit de toți jucătorii mei. În ceea ce privește banderola de căpitan, e Tănase, mai e Filip, Coman, Man, dar primul este Tănase.

Suntem montați pentru jocul cu CFR și pentru începerea sezonului, acum suntem pe ultima sută de metri. O victorie cu CFR ne-ar ajuta din toate punctele de vedere, dar nu este o finală, mai sunt multe meciuri de jucat”, a spus Vintilă.