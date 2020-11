Concluzia lui Dan Petrescu după eşecul cu AS Roma: ,,Ne-am bătut singuri”

CFR Cluj a pierdut meciul de pe teren propriu cu AS Roma din Europa League, scor 0-2, în etapa a 4-a din grupa A

La finalul meciului Dan Petrescu a tras concluziile partidei. Antrenorul spune că echipa lui s-a bătut singură în meciul cu AS Roma. Acesta mai declară că dacă trupa lui nu ar fi primit al doilea gol, ar fi putut reveni în meci.

Decizia arbitrului, de a dicta penalty a cântărit enorm pentru CFR Cluj în meciul cu italienii. După golul de 0-2, echipa lui Petrescu nu a mai avut nicio şansă de revenire, mai ales că formaţia avea şi probleme de lot.

,,Să fim realişti. Diferenţa de valoare s-a văzut. Au calitate, sunt mai buni, chiar dacă au odihnit mulţi jucători, dar ne-am bătut singuri. Golul, primul l-am dat noi, autogol şi al doilea l-a dat arbitrul. Dacă ăla e penalty, ce să mai zicem. Până şi jucătorii lor au venit la bancă, Jesus, şi a spus <<ăsta nu e penalty>>. Mkhitaryan la fel mi-a zis. <<Mister eu am dat în minge , n-am cerut nimic, arbitrul a dat>>. Dacă era 0-0 mai mult timp, cred că altfel s-ar fi desfăşurat. Ei ar fi riscat pe final şi cred că am fi avut mai multe oportunităţi. Şi 1-0 dacă rămânea mai mult timp, cred eu că puteam. Imediat cum am luat golul am avut o reacţie şi am început să atacăm.

Din păcate ne-am retras mult prea mult şi nu voiam asta. Am vrut să facem presing, să stăm sus, dar aţi văzut, de fiecare dacă când făceam presing, ei ieşeau foarte uşor din presing, aveau calitate excelentă. Cu toate astea, nu au avut multe ocazii, mai ales în prima repriză, să zici că scorul este ceea ce trebuie. Clar că diferenţa e mare, se vede. Problemele sunt mari la noi de lot. Voiam să fac şi eu 5 schimbări, am făcut 3, maxim ce am putut, pentru că nu mai aveam jucători care să ne ajute cu ceva. Erau numai copii pe bancă şi doi fundaşi. Ca atitudine nu am ce să le reproşez la băieţi. Îmi pare rău că ne-am dat gol singuri.”, a spus Dan Petrescu la finalul partidei cu AS Roma.

După meciul pierdut cu AS Roma, CFR Cluj a rămas cu 4 puncte în clasamentul grupei A din Europa League. Young Boys Berna a câştigat meciul cu ŢSKA Sofia şi a acumulat 7 puncte, ceea ce o face favorită la calificare.