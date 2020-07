Concluzia amară a căpitanului roș-albaștrilor: “Nu le mai este frică adversarilor de noi”

FCSB va termina pentru prima oară din 2012 încoace în afara primelor două locuri ale clasamentului.

Iar situația nu îi pică bine deloc lui Florin Tănase, cel care are deja 4 ani în tricoul roș-albastru.

“Suntem într-o situație foarte grea. Sperăm ca de la anul să nu mai fim în aceeași situație. Din păcate pentru noi, în ultimul timp, nu mai impunem respect, nu le mai e frică adversarilor de noi. O să vedem ce să facem, o s-o scoatem la capăt. Ne rămâne cupa. Ar șterge cu buretele multe din anul acesta”, a fost reacția lui Florin Tănase la sfârșitul meciului.

Decarul vicecampioanei a fost dezamăgit și el de arbitraj, la fel ca și patronul său.

„Nu am reușit să obținem punct, am făcut un joc bun. Când adversarul primește două penalty-uri, cam greu să revenim. Primul a fost corect acordat, al doilea nu știu ce să zic. Am înțeles că am avut și noi penalty-uri și nu ni s-au dat”, a completat atacantul.