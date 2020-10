Come back. După niciun an la UTA, Jebari revine la Csikszereda!

Plecat la UTA în urmă cu niciun an, Soufiane Jebari (25 de ani) n-a confirmat așteptările nou-promovatei. Lăsat pe liber, mijlocașul spaniol de origine marocană a primit o propunere de la fosta sa echipă FK Csikszereda.

Jebari a promovat cu UTA în Liga 1, dar arădenii au renunțat la serviciile. Plecat acasă, în Spania, Jebari s-a pregătit de unul singur și n-a făcut-o degeaba pentru că oferta a venit rapid chiar de la fosta lui echipă, Csikszereda.

„A fost nevoie de un singur telefon pentru a mă înțelege cu niște oameni cu care am rămas în relații foarte bune. Sunt nerăbdător să încep să mă antrenez din nou cu echipa, să-i cunosc pe cei câțiva jucători cu care nu am fost coleg la Csikszereda și, bineînțeles, să joc din nou în campionat. Din câte am urmărit pe internet, avem o echipă bună, cu care, spun eu, cred ne putem bate la play-off”, a declarat mijlocașul pentru Liga2.ro.

Fotbalistul a în ajuns în această dimineață în orașul harghitean, a semnat contractul și s-a testat pentru coronavirus. Dacă totul este în regulă, se va pune la dispoziția antrenorului Valentin Suciu. Jebari a mai spus că nu este supărat pe fanii ciucani care l-au fluierat la meciul dintre Csikszereda si UTA, scor 0-6.

„Nu sunt supărat, așa sunt fanii adevărați. Își susțin echipa și nu jucătorii, care uneori fac alegeri în cariera lor. Prin evoluțiile și realizările mele îi convinge pe suporteri să mă aplaude din nou când vor putea fi din nou în tribune, alături de noi”, a spus Jebari.