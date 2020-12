Colțescu, apărat din nou de legendarul John Barnes: “Acesta mi se pare un lucru stupid!”

John Barnes (57 de ani), fostul mare fotbalist de culoare al Angliei, a sărit din nou în apărarea arbitrului român, în urma scandalului care a izbucnit la Paris. Fostul mijlocaş al lui Liverpool din anii ”80 şi ”90 crede că Sebastian Colţescu nu ar trebui acuzat de rasism, deoarece nu a intenționat să comită un asemenea act prin acea identificare mai puțin inspirată la acea vreme.

În urma unei postări a unui suporter pe Twitter, în care invoca trei motive pentru care Colțescu trebuie învinovățit, John Barnes a simțit nevoia să intervină din nou și să îl apere pe acesta.

“1. Webo nu era singurul african de pe bancă.

2. Sunt de acord cu identificarea, dar asta nu înseamnă că a fost bine că a făcut-o în acest mod.

3. Engleza este limba oficială în Champions League. Nu româna, îmi pare rău”, s-a arătat în postarea fanului.

Barnes este de părere că brigada de arbitrii români a procedat corect în momentul în care a decis să vorbească între ei în limba română, și nu în engleză așa cum menționase fanul respectiv mai sus.

“Deci, doi oficiali români trebuie sa își vorbească unul altuia în engleză, atunci când nimeni altcineva nu este implicat în conversație… Asta este un lucru stupid!”, a comentat Barnes la mesajul acelui suporter.

So 2 romanian officials have to speak english to each other when NO ONE ELSE is involved in the conversation.. thats a stupid thing to say! https://t.co/hOrNPv1C43

— John Barnes (@officialbarnesy) December 14, 2020