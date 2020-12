Coincidență stranie! Un fobalist de doar 25 de ani s-a stins din viață

Motjeka Madisha, internațional sud african, a decedat astăzi, 13 decembrie, la vârsta de 25 de ani, în urma unui accident rutier, anunță AFP.

Mașina în care se afla Madisha a derapat, s-a lovit de un panou publicitar, după care a luat foc.

The #MamelodiSundowns have suffered another tragedy following the death of defender #MotjekaMadisha also in a car crash. Madisha died in Kempton Park yesterday evening after the club's 50th anniversary celebrations. #RIPMadisha pic.twitter.com/zSlcGXjqvW

— Advovolicious (@Advovolicious) December 13, 2020