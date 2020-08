Claudiu Niculescu vrea să continue la Mioveni: „Nu am venit pentru jumătate de an!”

CS Mioveni a ratat și ultima șansă de a promova în Liga 1. Formația lui Claudiu Niculescu a făcut doar egal, scor 1-1, în returul cu Chindia, fiind condamnată în felul acesta să mai joace un sezon în liga secundă.

Claudiu Niculescu este încrezător că poate duce Mioveniul în Liga 1, în sezonul viitor. Tehnicianul a anunțat după returul barajului de rămânere/promovare în prima ligă că își dorește să continue alături de argeșeni.

„Au fost nişte zile grele, în special după acel eşec cu Petrolul. Au fost nişte zile negre pentru că e şi normal să fie aşa. Am ratat atunci o şansă mare de a promova, direct în prima ligă.

În unele momente ne-a lipsit chiar şi norocul. Nu în seara asta, ci pe durata întregului play-off. În nişte momente decisive ne-a lipsit şi norocul, dar asta e viaţa, ăsta este fotbalul. Suntem trişti, dar trebuie să ridicăm privirea din pământ şi să privim spre viitor. Să vedem ce vom face în viitorul apropiat.

Eu am contract încă un an de zile, acum să vedem ce se va întâmpla zilele acestea. Dacă am venit, nu am venit pentru jumătate de an. Îmi doresc să rămân”, a spus Claudiu Niculescu.