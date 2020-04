Ciprian Deac șochează: ”M-am săturat să-mi fie foame!”

Ciprian Deac (34 ani) așteaptă cu nerăbdare ca fotbalul să revină!

Competițiile sportive au fost întrerupe în România din cauza pandemiei de COVID-19.

Fotbalistul CFR-ului nu mai suportă să stea departe de teren și anunță că așteaptă cu nerăbdare să își stăpânească ”foamea” de fotbal.

Deac este foarte atent la ceea ce mânăncă, însă spune că există un risc foarte mare în rândul fotbaliștilor de a se îngrășa în această perioadă.

“Abia aştept să începem antrenamentele, pentru că m-am săturat să-mi fie foame. Când văd mâncare, ies din casă, sincer încerc să mă abţin foarte mult. Sunt un tip care pune foarte repede pe mine (n.r. – kilograme) şi sunt foarte atent la alimentaţie, mai ales în această perioadă.

Am redus foarte mult din aportul caloric, pentru că se depune foarte repede. Organismul e obişnuit cu un efort zi de zi şi, nefiind atent la alimentaţie, riscul e foarte mare să pui foarte repede kilograme în plus. Am avut probleme cu kilogramele până în perioada să plec în Germania. Cred că am avut minimum trei kilograme în plus” a declarat Ciprian Deac pentru Telekom Sport.