Ciprian Deac, explicaţia succesului: “S-a văzut experienţa!”

Ciprian Deac a explicat care a fost atuul campioanei în meciul decisiv pentru titlu cu Universitatea Craiova! Mijlocaşul lui CFR Cluj crede că experienţa jucătorilor şi-a spus cuvântul pe terenul din Bănie.

Internaţionalul român a dezvăluit felul în care CFR Cluj a gestionat zilele dinaintea partidei decisive.

“Am văzut foarte multe declaraţii de la Craiova, că au pus şampania la rece. Pe noi ne-a motivat enorm. Această echipă are succesul în ADN. A fost dificil, fără antrenor, cu această perioadă complicată. Mă bucur că ne-am revenit şi am fost din nou CFR Cluj dinaintea pandemiei. Ne-am clătinat puţin, nu am mai avut aceeaşi unitate, noi eram o echipă care nu primea gol şi aţi văzut, nu am mai fost aceeaşi. Problemele apărute şi perioada de la Mogoşoaia ne-a unit. Astăzi s-a văzut experienţa, sunt jucători care ştiu ce înseamnă să câştige un campionat. Ştim când să accelerăm, când să încetinim ritmul unui astfel de meci şi s-a văzut că am fost mai buni” – a explicat Deac după victoria care a adus al şaselea titlu din palmaresul clubului.

În vârstă de 34 de ani, Deac a ajuns la patru titluri de campion în România, toate cu CFR Cluj.