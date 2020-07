Cine va arbitra meciul FCSB – CFR Cluj. Dan Petrescu: “Mi-aș dori o greșeală mare pentru CFR”

Istvan Kovacs va arbitra la centru meciul FCSB – CFR Cluj, programat sâmbătă, de la ora 21:00, în etapa a opta din play-off-ul Ligii 1.

Kovacs va fi ajutat la cele două linii de către Vasile Marinescu şi Ovidiu Artene. Rezervă va fi Lucian Rusandu.

Originar din Carei, Istvan Kovacs (35 de ani) este arbitru FIFA din 2010. În decembrie 2019, Kovacs a fost promovat în Categoria Elite, dedicată celor mai valoroși arbitri din lume.

Universitatea Craiova a contestat faptul că Istvan Kovacs o arbitrează pe CFR Cluj în meciuri importante, având în vedere că locuiește în Cluj-Napoca.

“Nu mă mai tem de nimic. La ce probleme am avut, e posibil să fie la fel, e posibil să nu fie. Sincer vă spun, mi-aș dori și eu o greșeală mare pentru CFR. Mi-aș dori, dar n-o s-o am“, a spus Dan Petrescu la conferința de presă.