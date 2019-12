Denis Alibec a dezvăluit cum a ajuns să se apropie de Budescu. Totul a plecat de la faptul că nimeni nu-l voia coleg de cameră pe „Budi”.

În felul acesta cei doi au putut lega o prietenie în afara terenului, iar acum par să se fi împrietenit și pe teren, deoarece alcătuiesc cel mai periculos atac din Liga 1.

”Ne-am împrietenit din prima, ne-am pus amandoi în cameră, cred că nu voia nimeni să stea cu el în cameră şi m-a luat pe mine. Ne-am împrietenit din prima zi când ne-am cunoscut şi până azi. Am văzut că are foarte multă calitate şi ştiam că vom face un cuplu bun, chiar dacă la început nu prea am jucat împreună, dar pe parcurs…

Ne întâlnim mai rar, el stă la Ploieşti, eu la Bucureşti, dar când suntem împreună, ne simţim bine”, a dezvăluit Denis Alibec.