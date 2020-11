Cine este jucătorul propus de Cornel Dinu la echipa națională: “Este un jucător complet, cu foarte multe calități!”

Echipa națională a României va juca în această lună trei partide, un amical împotriva Belarusului și două meciuri în grupa din Liga Națiunilor, contra Norvegiei și Irlandei de Nord!

Cornel Dinu a vorbit despre posibilele variante pe care selecționerul echipei naționale, Mirel Rădoi, le poate lua în calcul pentru următoarele meciuri ale României. “Procurorul” a rămas surprins plăcut de unul dintre străinii din Liga 1, care se află printre golgheterii campionatului.

Atacantul celor de la Gaz Metan Mediaș, Dumitru Cardoso, este fotbalistul care i-a atras atenția fostului dinamovist și care este, din punctul său de vedere, un fotbalist complet, cu foarte multe calități. Dinu este de părere că jucătorul medieșenilor este o variantă de luat în calcul pentru Mirel Rădoi.

”Să ne aducem aminte, că acum un an de zile, ne gândeam că este o soluţie pentru echipa naţională. Cardoso mi se pare un jucător complet, de calitate fizică, un fotbalist de atac, cu multe calităţi. Are dribling, şut, calitate fizică, simţ tactic. Se vede că între raţiune şi execuţie există o legătură. O combinaţie interesantă între Dumitru, mare Sfânt, şi Cardoso, probabil după tată. Dacă tot ne gândim la jucători naturalizaţi, nu ştiu exact care e situaţia lui, dar dacă are şi cetăţenie, cred că merită luat în calcul şi Mitică Cardoso!” a mai spus Cornel Dinu pentru Telekom Sport.

După meciul de aseară, câștigat de Gaz Metan Mediaș pe terenul celor de la UTA Arad, scor 3-1, Dumitru Cardoso, autor al unei duble, a declarat că se gândește să fie convocat la echipa națională a României și muncește în continuare pentru acest lucru.

Dumitru Cardoso are nu mai puțin de patru cetățenii în acest moment, braziliană, italiană, suedeză, dar și română, pe care a moștenit-o de la tatăl său.

Atacantul celor de la Gaz Metan a ajuns grație dublei de aseară la 6 goluri marcate în Liga 1 și este pe locul 3 în clasamentul marcatorilor din România, după Florin Tănase și Dennis Man, ambii cu câte 9 reușite.