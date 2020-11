Cine este antrenorul care îi poate lua locul lui Bergodi în Bănie! Anunțul făcut după Craiova – Chindia

Cristiano Bergodi și-a anunțat demisia în direct, iar primul nume care îi poate lua locul italianului la Craiova a fost anunțat.

Locul lui Bergodi poate fi luat chiar de adversarul său din această etapă, Emil Săndoi (55 ani), legendă a alb-albaștrilor.

Tehnicianul a anunțat că este dispus să preia cârma formației din Bănie dacă este dorit de conducerea clubului.

”După meciul de azi cu un ochi râd și cu altul plâng. Am petrecut momente importante la Craiova, n-am fost un jucător oarecare. Am 15 campionate jucate, am câștigat cupe, m-am sacrificat.

Acum în fotbal e posibil orice, dacă ar fi să revin, nu ar fi doar dorința mea. Orice jucător care a îmbrăcat tricoul acestei echipe își dorește asta, cu atât mai mult eu, care n-am trecut pe la Craiova ca gâsca prin apă.” a declarat Săndoi la finalul meciului de pe Oblemenco.