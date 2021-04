UPDATE 22:20 Vicepreședintele echipei Manchester United, Ed Woodward, ar fi demisionat de la gruparea engleză, după o revoltă a propriilor jucători.

Ed Woodward is to leave Manchester United after nine years #MUFChttps://t.co/f2c6LkTghJ — talkSPORT (@talkSPORT) April 20, 2021

BREAKING: Ed Woodward has resigned as chairman of Manchester United. Woodward’s decision comes after the backlash over the European Super League. – talkSPORT sources understand 📻 Listen → https://t.co/VJgUHnqdM1 pic.twitter.com/gNcRfW5xdp — talkSPORT (@talkSPORT) April 20, 2021

UPDATE 22:00 Cele 12 cluburi fondatoare vor avea o ședință pentru a discuta despre desființarea Superligii Europei, a anunțat talkSPORT.

Chelsea, Manchester City și Atletico Madrid au anunțat deja că ies din Superliga Europei, potrivit presei internaționale.

🚨 BREAKING 🚨 Victory football fans… The European Super League is OFF – talkSPORT sources understandshttps://t.co/XiHWFr8PcK — talkSPORT (@talkSPORT) April 20, 2021

Scene emoţionante la Londra, acolo unde fanii lui Chelsea s-au adunat pentru a protesta după anunţul înfiinţării Superligii Europei.

Suporterii au primit vestea că oficialii clubului lor favorit pregătesc deja documentaţia pentru a se retrage formal din proiectul fondat alături de alte unsprezece giganţi ai fotbalului european.

Fanii au reacţionat ca la un gol atunci când vestea s-a răspândit printre ei mulţumită telefoanelor mobile şi reţelelor sociale.

The news report of Chelsea's withdrawal from the European Super League has reached the fans outside Stamford Bridge who were protesting 🔥 pic.twitter.com/231CXhM5Fy — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 20, 2021

Suporterii de la Chelsea au blocat autocarul echipei la sosirea la Stadionul Stamford Bridge pentru meciul cu Brighton. Faniii protestau faţă de aderarea clubului lor favorit la proiectul Superligii europene, informează mirror.co.uk.

Chelsea fans are going wild after hearing they’re withdrawing from The Super League pic.twitter.com/Spm63BVHTL — Barstool Sports (@barstoolsports) April 20, 2021

Vestea retragerii celor de la Chelsea a apărut în mai multe surse importante din presa britanică, inclusiv pe canalele oficiale Sky Sports!

Fanii din Anglia aşteaptă ca anunţul londonezilor să fie urmat de gesturi similare din partea celorlalte echipe importante din Premier League participante la Superliga Europei: Manchester City, Man United, Liverpool, Tottenham şi Arsenal.

Conform presei britanice, Manchester City pregăteşte deja documentele retragerii.

Manchester City have withdrawn from the European Super League. Chelsea are also preparing documentation to request withdrawing from the European Super League. More to follow ⤵#bbcfootball — BBC Sport (@BBCSport) April 20, 2021

Anunţul lui Laporta

În Spania, Barcelona a făcut primul anunţ oficial prin vocea preşedintelui Juan Laporta. “Barcelona nu va intra în Superliga Europei fără votul primit de la socios. Este clubul lor, aşa că este decizia lor” – a anunţat oficialul clubului catalan.

Atletico Madrid urmează să facă un pas similar, astfel că Real Madrid, unul dintre iniţiatorii proiectului, ar rămâne singurul club spaniol implicat în ipotetica viitoare competiţie.