Cheia succesului la Rapid! “Am fost la Nantes cu Karembeu, Makelele, Djorkaeff”

Andrei Nicolescu a vorbit despre legătura sa cu fotbalul, iar acesta a dezvluit detalii mai puțin știute din trecutul său.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație al Rapidului a povestit că acesta a fost fotbalist, iar la vârsta de 15 ani dădea probe în Franța la Nantes.

Oficialul din Giulești spune că s-a antrenat alături de fotbaliști legendari, precum Christian Karembeu (49 de ani), Claude Makelele (47 de ani) și Youri Djorkaeff (52 de ani), în perioada junioratului.

“Am jucat fotbal la Ploiești, la CSS, la 15-16 ani am jucat la Prahova Ploiești. Părinții mei au tras tare de mine să mă duc în altă zonă, iar eu am cedat. Am avut momente când puteam face performanțe, la 15 ani am fost la Nantes, am fost în cantonament cu Karembeu, Makelele, Djorkaeff. Aveam ceva talent. Aș fi putut ajunge fotbalist de Liga 1, cu siguranță.

Am cochetat în timpul facultății cu futsalul. Vreo 6 luni am jucat, am făcut mai multe accidentări decât când jucam fotbal. Am făcut multe contracturi și m-am lăsat pentru o perioadă mai lungă de fotbal. Încerc să fac sport, e un mod de viață riguros. Încerc să ajung zilnic la sală, ajung doar dimineața. (N.r. A jucat fotbal în Liga 4, la Tricolor) Da, un hobby. Eu am ținut echipa, dar erau niste costuri mici. Jucam mijlocaș central. Am jucat și cupa companiilor ulterior, echipa avocaților a mers la niște turnee. Am fost la CM al avocaților, am câștigat și un CE prin 2013, înseamnă ceva la nivelul avocaților”, a povestit Andrei Nicolescu pentru ProSport.

Andrei Nicolescu recunoaște că nu a ținut cu Rapid de mic, dar a fost pasionat dintotdeauna de fotbal.

“Nu sunt născut rapidist. M-am născut la Piatra Neamț, am stat apoi în Cluj, Ploiești, apoi am venit în București, de peste 20 de ani. N-am avut o echipă favorită când eram mic. Ascultam meciurile la radio, mă fascina, era perioada când Craiova făcea senzație.”, a declarat Nicolescu.

Rapid evoluează în următorea etapă a Ligii 2, sâmbătă, 12 septembrie, în deplasare, împotriva lui CSM Slatina.