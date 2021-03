Cheia debutului de succes în preliminariile Mondialului din 2022: „Gata, avem atacant!”

George Pușcaș poate fi arma secretă a naționalei în confruntările cu Macedonia de Nord, Armenia și Germania de la debutul în noua campanie de calificare.

Secundul lui Rădoi, Nicolae Dică, a fost încântat pentru revenirea cu gol a vârfului de 24 de ani în tricoul lui Reading.

„M-am bucurat, când am văzut că Puşcaş joacă titular. Când am văzut că joacă titular, am vorbit cu Mirel, zic: «Gata, ne-am scos acum! Avem un atacant». Şi e şi Keseru. Este important că Puşcaş a revenit, a jucat şi foarte bine, a reuşit să marcheze”, a declarat Nicolae Dică, pentru Telekom Sport.

În afara lui Pușcaș, un alt câștig pentru prima reprezentativă este Niță.

„Apără şi apără foarte bine şi voi îl ştiţi pe Niţă, este un jucător care dă totul şi la antrenament, şi la meci. Că joacă cinci minute sau 90, că se antrenează trei ore sau o oră, el vine şi dă totul la antrenament.

Şi înaintea noastră, antrenorii, care au fost, l-au adus la echipa naţională pentru că este un jucător de grup, un jucător foarte important pentru echipa naţională”, a mai completat secundul României.