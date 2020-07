CFR Cluj pierde teren în duelul cu Craiova! Burcă: “Suntem foarte supărați! Craiova e favorită la titlu”

Astra și CFR Cluj au remizat la Giurgiu, scor 2-2, în etapa a șasea din play-off-ul Ligii 1. Andrei Burcă, fundașul echipei clujene, a declarat că Universitatea Craiova este favorită să câștige titlul în acest sezon.

CFR Cluj a condus cu 2-0, după reușitele lui Rondon (12′) și Burcă (17′). La fel ca în meciul cu FCSB, Astra Giurgiu a revenit incredibil și a egalat, după autogolul lui Bordeianu (31′) și golul lui Alibec (79′).

“Am venit aici cu speranța de a câștiga, suntem foarte supărați! Am condus și, de obicei, nu primeam gol. Acum am luat 2 goluri, cu Craiova am luat 3. Trebuie să facem ceva să ieșim din această pasă și să ținem capul sus. Trebuie să fim mai concentrați și să muncim mai mult. Am primit inexplicabil de multe goluri.

Trebuie să fim concentrați la campionat, vrem să jucăm din nou în Champions League. Ne-a spus Dan Petrescu să ținem capul sus, o să avem ședință săptămâna următoare și rezolvăm. Nu a zis nimeni că sunt probleme la club. Sunt, nu sunt, trebuie să ne facem treaba pe teren.

Craiova este favorită la titlu, are meciul direct contra noastră. În același timp, suntem la mâna noastră. Dacă îi batem în meciul direct… dar mai sunt meciuri de jucat până atunci“, a spus Andrei Burcă, la finalul partidei de la Giurgiu.

CFR Cluj a pierdut primul loc în Liga 1 pentru prima dată după august 2019. În același timp, Universitatea Craiova este în premieră lider în play-off.