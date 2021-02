CFR Cluj îi face pe plac lui Edi Iordănescu! Îi aduce un mijlocaş din Serie B: ,,Tranzacţie parafată”

Oficialii ardeleni vor să-i facă pe plac lui Edi Iordănescu şi să îi aduc ceea ce-i lipseşte echipei în acest moment, un mijlocaş de creaţie.

La CFR Cluj a fost dorit Diego Fabbrini de la Dinamo, însă în Gruia va ajunge un alt italian care evoluează în Serie B.

Marco Fussati, un mijlocaş de 28 de ani, va fi împrumutat de la Monza, echipa italiană patronată Silvio Berlusconi, fostul proprietar al lui AC Milan. Anunţul acestui transfer a fost făcut de jurnalistul Nicolo Schira.

„Tranzacție parafată! CFR Cluj a reuşit să obţină împrumutul mijlocaşului Marco Fossati de la Monza până la finalul sezonului. Jucătorul urmează să efectueze vizita medicală și să semneze contractul.”, anunţă acesta.

Done deal! Marco #Fossati to #Cluj from #Monza on loan until the end of the season. The midfielder will have medicals and will sign the contract in the next hours. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 5, 2021