CFR Cluj l-a transferat pe fundaşul dorit şi de FCSB: ,,Aşa e! I-am ales pe ei, pentru că proiectul e încântător”

CFR Cluj vrea un nou titlu în Liga 1, ca mai apoi să încerce din nou să acceadă în grupele unei competiţii europene, fie Champions League sau Europa League.

Pentru a realiza acest obiectiv, cei de la CFR Cluj ştiu că au nevoie de îmbunătăţiri la nivelul lotului, iar pentru asta s-au înţeles deja cu un nou fundaş, care va veni din vară, de la o echipă din Liga 1.

Rachid Bouhenna, fundaşul central al celor de la Sepsi, a anunţat că s-a înţeles cu cei de la CFR Cluj pentru un contract din vară. Acesta spune că a ales echipa din Gruia, deoarece prin evoluţii bune ar putea junge chiar şi la echipa naţională.

,,Aşa e, am semnat cu CFR Cluj, campioana României în ultimii trei ani. Am petrecut ani buni în România. A existat interes de la trei cluburi mari din România, dar am ales Clujul, pentru că proiectul e încântător. E un club care evoluează în continuu.

Cluj joacă în Europa League constant, iar în acest sezon e poziţionată bine pentru a juca în preliminariile Champions League. Este o provocare pentru mine. Dacă aş juca în Champions League, ar fi o oportunitate de a ajunge şi în naţională.”, a spus Bouhenna, pentru Lagazettedufennec.com.

30 de meciuri a jucat în acest sezon pentru Sepsi fundaşul cotat la 650.000 de euro, potrivit transfermarkt.com.