CFR Cluj a mai reușit un transfer! Ce fotbalist din Liga 1 și-a anunțat venirea în Gruia

Campioana României pentru a patra oară consecutiv, CFR Cluj, este foarte activă pe piața transferurilor, astfel că a izbutit să bifeze un nou transfer pentru noul sezon!

Ardelenii au rămas fără antrenorul Edi Iordănescu, plecat de la echipă la scurt timp după ultimul joc din acest an, însă nu stau prea mult pe gânduri și caută deja întăriri pentru următorul an competițional. După ce au reușit să obțină semnăturile lui Bouhenna, Figueiredo, Jonathan Rodriguez şi Anas Tahiri, “feroviarii” s-au înțeles și cu Denis Rusu, jucător care a evoluat în acest sezon pentru UTA Arad.

Mijlocașul în vârstă de 20 de ani a confirmat transferul în Gruia și a mărturisit că nu putea să refuze o ofertă venită din partea campioanei. Rusu, adus de CFR Cluj de la Șoimii Lipova, formație de la care a fost împrumutat sezonul precedent la “Bătrâna Doamnă”, îi va scăpa de ardeleni de o grijă, fiind eligibil pentru regula U21.

“Sunt fericit că am jucat la UTA un an, le mulțumesc colegilor pentru că m-au susținut și m-au îndrumat, am mulțumiri speciale pentru domnul antrenor Laszlo Balint, care a avut încredere în mine și m-a încurajat chiar și atunci când nu am avut evoluții prea reușite.

Se termină contractul meu cu UTA și le doresc tuturor succes pe mai departe în Liga 1. Din vară voi fi jucătorul lui CFR Cluj, nu am putut să refuz campioana României, va fi o provocare imensă pentru mine. Este visul copilăriei mele să joc în cupele europene. Aștept cu nerăbdare să îmbrac tricoul campioanei României din ultimii patru ani”, a declarat Denis Rusu, la TV Arad.

350.000 de euro este cota mijlocașului în vârstă de 20 de ani, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 36 de apariții, două goluri și două pase decisive reprezintă bilanțul lui Denis Rusu în tricoul celor de la UTA Arad în actualul sezon.