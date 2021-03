CFR Cluj a câștigat, dar n-a convins contra UTA-ei: „Nu ne place să ne minţim singuri”

CFR Cluj a câștigat la limită meciul disputat în deplasare, cu UTA Arad, iar campioana en-titre nu s-a ridicat la niveul aștepătilor.

Chiar dacă ocupă primul loc în clasamentul Ligii I, cel puțin până la meciul dintre FCSB și Gaz Metan, Ciprian Deac admite că ardelenii au jucat slab contra nou-promovatei.

”Nu am fost echipa din ultimele două meciuri. Nu ne-am creat multe ocazii de gol, am avut şi un adversar agresiv, un adversar pe care l-am simţit foarte motivat. E bine că am câştigat cele trei puncte, acest lucru este unul pozitiv pentru noi. Eu sunt un om de echipă, nu m-am pus niciodată pe primul loc.

Mă bucur pentru victorie, aveam mare nevoie. Suntem un grup serios, cred că vom arăta din ce în ce mai bine. Nu ne place să ne minţim singuri şi să zicem că a fost un meci perfect. Fazele fixe pot decide soarta unui meci, este un atu pentru noi. Lucrăm mult la aceste faze şi cred că se vede”, a declarat Ciprian Deac.

CFR Cluj a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 1-0, sâmbătă seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 26-a a Ligii I.

Unicul gol al partidei a fost înscris de fundaşul brazilian Paulo Vinicius, în minutul 68, în urma unui corner executat de Ciprian Deac.