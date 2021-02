“Cetăţenii” zboară spre titlu! Guardiola, record în Anglia

Manchester City pare desprinsă în lupta pentru titlu din Premier League. “Cetăţenii” au învins miercuri seară Burnley cu 2-0 şi au ajuns la 13 victorii consecutive. City a egalat un record stabilit de Arsenal în 2002.

For the first time since arriving at #ManchesterCity, #Pep #Guardiola has won 12 games in a row. His personal record is 13 with #BayernMunich, will he be able to achieve the same feat tonight v #Burnley?#Manchester #City #ManCity #MCI #MCFC #EPL #PremierLeague #BURMCI #365Scores pic.twitter.com/tyfbAbvtsV

— 365Scores (@365Scores) February 3, 2021