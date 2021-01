Cel mai în vârstă sportiv care a învins COVID-ul! ”Am avut nevoie de mască de oxigen. E o boală teribilă!”

Cel mai în vârstă sportiv care a învins COVID-ul a vorbit despre bătălia sa cu virusul.

Gabriel Moiceanu, fost mare campion la ciclism cu 24 de titluri naționale, a învins coronavirusul la 86 de ani.

Legendarul ciclist român a stat internat trei săptămâni la spitalul din Câmpulung Muscel.

Plămânii săi au rezistat în lupta cu COVID-19, iar de 10 zile, acesta se află acasă, în Valea Mare Pravăț.

”Sunt în convalescență, acasă. Nici nu vă pot spune ce înseamnă boala asta teribilă, am avut nevoie de mască de oxigen, dar, mulțumesc lui Dumnezeu, nu am ajuns la coșciugul ăla roșu sau înfășurat în folie.

Le mulțumesc acestor echipe de îngerași, așa le spun eu fetelor îmbrăcate în costumele lor albe, cele care au avut grijă de mine în spital. Nici nu știu ce chip au, dar sunt îngerași.

Și uite că datorită lor putem să vorbim și să-mi văd bicicleta Favorit pe care o am din 1953, vechitura mea, că nu am pensia așa mare, să pot să-mi iau una nouă. Așa sunt și eu, cum e Patzaichin, el are vaporul lui, eu am bicicleta mea.

Nu mi-au spus mie doctorii dacă sportul m-a ajutat, însă eu cred ceva, orice mișcare, indiferent de vârstă, este binevenită.” a declarat Gabriel Moiceanu pentru playsport.ro