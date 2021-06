Ce spune Șumudică despre transferul lui Budescu la FCSB: “E adevărat ce zice Gigi Becali!”

Mijlocașul român în vârstă de 31 de ani se va despărți în această vară de arabii de la Damac, astfel că FCSB și CFR Cluj stau la pândă pentru a obține semnătura sa!

Deși a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la Damac, Budescu pare că va fi pus pe liber în această vară de către saudiți. Anunțul a fost făcut zilele trecute, iar românul, alături de atacantul Amahl Pellegrino (30 de ani), sunt cei doi fotbaliști la care oficialii clubului vor să renunțe din cauza salariilor foarte mari.

Actualul antrenor al celor de la CFR Cluj, Marius Șumudică, a vorbit despre situația fostului său elev de la Astra Giurgiu și a dezvăluit surprinzător că Budescu este mai aproape de FCSB, decât de echipa sa. Tehnicianul ardelenilor este de părere că “roș-albaștrii” vor demonstra că sunt un club puternic din punct de vedere financiar, dacă vor reuși să își permită salariul cerut de “Budi”.

“E adevărat ce zice Gigi Becali, că probabil și-ar dori să rămână în București decât să vină la Cluj. Eu nu-l contrazic pe Gigi Becali și nici nu am interesul în a-l contrazice deocamdată.

Dacă ei vor reuși să-l aducă pe Budescu, înseamnă că sunt în club extraordinar de puternic, fiindcă trebuie să achite o suma mare de bani. Mai are un an de contract cu Damac. Cu siguranță trebuie plătită o suma de transfer, iar salariul lui este în jurul a un milion de dolari”, a spus Marius Șumudică, potrivit Pro X.

Constantin Budescu este cotat la 2.000.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Mijlocașul ofensiv român s-a transferat la începutul acestui an de la Astra și a ajuns la trei assist-uri oferite în cele 11 partide jucate pentru FC Damac, formație cu care mai are contract încă un an.