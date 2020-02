Colonelul Mădălin Hîncu, noul comandant de la CSA Steaua, a vorbit despre posibilitatea împăcării cu Gigi Becali, patronul FCSB.

Hîncu a evitat să ofere un răspuns concludent în acest caz și s-a rezumat doar la a spune că „împăcarea cu domnul Gigi Becali nu face parte din fișa mea de post”.

Colonelul intenționează să aibă o discuție cu fanii clubului pentru a-i informa cu privire la planurile sale.

„Pentru Steaua locul 4 in competitiile internationale nu exista, reprezinta un esec. Vreau ca suporterii sa se simta mandri de clubul lor. Chiar am fost recent in sala de la Chiajna si nu pot accepta ca Steaua sa joace in alta parte decat in sala ei proprie. Trebuie rezolvata urgent aceasta problema. Va spun sigur, cu galeria Stelei alaturi, echipele noastre pot castiga orice meci de acasa. Am vazut reactia suporterilor la numirea mea, doar ca n-au fost informati corect.

Le-am propus chiar o intalnire pentru a lamuri problema. Au acceptat sa vorbim si sa lamurim totul. Nu vreau sa vorbesc si sa pacalesc lumea. Nu de asta am lasat casa si familia din Predeal. Vreau fapte. Din 1983 inima imi bate pentru Steaua. Tema de la teza mea de doctorat a fost Implementarea managementului si performanta Stelei. Impacarea cu domnul Gigi Becali nu face parte din fisa mea de post. Am alte obiective pentru care am venit la Steaua”, a declarat Mădălin Hîncu.