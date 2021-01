Ce spune Laurenţiu Reghecampf despre venirea la Craiova: ,,Am avut multe discuţii cu Mihai Rotaru”

Laurenţiu Reghecampf a vorbit despre posibilitatea ca el să o preia pe Universitatea Craiova, echipă aflată în impas în acest început de 2021.

Antrenorul susţine că informaţiile potrivit cărora ar urma să fie antrenorul Craiovei nu sunt adevărate, deşi a avut discuţii cu paronul echipei oltene, Mihai Rotaru.

Reghecampf spune că nu s-a pus problema ca el să revină în antrenorat în România. Acesta mai spune că nu ar prelua o echipă de fotba din răzbunare, făcând referire la scandalul izbucnit între familia sa şi Gigi Becali, din cauza transferului lui Dennis Man la Parma.

,,Am avut mai multe discuţii cu Mihai Rotaru, şi la mine, în Abu Dhabi, şi la el acasă… Am vorbit de foarte multe ori. Dar aş vrea să puneţi stop la această discuţie. Nu mă interesează deocamdată să mă întorc în România. Clauzele şi lucrurile care au fost date în presă cred că au fost date de cineva care nu are nicio legătură cu mine sau cu Mihai Rotaru. Sunt lucruri care nu au nicio treabă cu fotbalul profesionist.

Eu nu am nicio concurenţă cu Gigi Becali. Ce concurenţă să am? El este patronul echipei Steaua, eu sunt antrenor. Ce concurenţă să am? Vă duceţi prea departe, nu îşi au rost discuţiile astea. S-a speculat greşit. Dacă m-aş duce la o echipă, nu m-aş duce ca să mă răzbun pe cineva. M-aş duce să fac rezultate pentru mine în primul rând şi pentru echipa respectivă. Dar nu ca să am o concurenţă cu altcineva.”, a declarat Laurenţiu Reghecampf pentru Telekomsport.

Universitatea Craiova nu trece prin cea mai bună perioadă acum. Antrenată în prezent de Corneliu Papură, echipa din Bănie se află pe locul 3 în Liga 1, cu 36 de puncte acumulate în cele 19 jocuri disputate până acum. Oltenii vor da piept diseară cu FC Argeş, de la ora 20:00, pe ,,Ion Oblemenco”.

Laurenţiu Reghecampf s-a despărţit la finalul anului trecut de Al Wasl, formaţie din Emiratele Arabe Unite. În cariera sa le-a mai pregătit de-a lungul timpului pe Snagov, Concordia Chiajna, FCSB, Al-Hilal şi Litex Loveci.