Helmuth Duckadam (61 de ani) nu are regrete pentru perioada petrecută la FCSB.

În luna iunie a acestui an, Helmuth Duckadam şi-a anunţat demisia de la FCSB. Acesta a motivat că s-a simţit dat la o parte.

Acum ”Eroul de la Sevilla”, după un schimb de replici de la distanţă cu patronul “roș-albaștrilor”, se pare că a revenit la sentimente mai bune.

Acesta a vorbit în termeni frumoși despre perioada petrecută la clubul la care a obținut cele mai mari perfomanțe și recunoaște că nu are niciun regret.

“A fost o perioadă frumoasă, nu am absolut nimic să îi reproşez domnului Becali, care în zece ani m-a ajutat. Chiar nu am niciun regret. A fost un episod din viaţa mea frumos. Dar orice perioadă are un final. (n.r – Nu v-au deranjat acuzele lui Becali ca nu vă implicaţi în viaţa echipei?) Nu m-a deranjat acest lucru, pentru că nu intra în fişa postului. Eu trebuia să fiu imaginea, pentru asta am fost adus atunci la Steaua, ulterior FCSB, pentru imagine. Şi cred că l-am făcut destul de bine”, a spus Helmuth Duckadam, pentru Telekomsport.

10 ani a ocupat funcția de președinte de imagine Helmuth Duckadam la Steaua, ulterior FCSB.