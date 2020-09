Ce spun oficialii Astrei despre fotbaliștii suspectați de dopaj: „Nu au avut acordul clubului!”

Kehinde Fatai, Takayuki Seto și Alexandru Ioniță sunt supectați de dopaj, după ce au fost surprinși în timp ce-și administrau intravenos vitamine la o clinică privată din București.

Scandalul a apărut în urma unor fotografii publicate de clinica din București, cu rol de promovare.

Dani Coman, președintele formației din Giurgiu, a dezvăluit că fotbaliștii au acționat fără a avea acordul clubului, însă este convins că aceștia vor reuși să evite sancțiunile.

„Într-adevăr, au fost la o clinică fără acordul conducerii, fără acordul medicului. Au fost efectiv pentru a-și face niște vitamine.

Eu am fost la acea clinică azi, am fost foarte bine primit, am întâlnit niște oameni extraordinari, care mi-au arătat exact cantitatea băgată jucătorilor, perfuziile pe care le-au făcut. Eu cred că sunt acoperiți din toate punctele de vedere, avem documente, avem tot”, a declarat Dani Coman, potrivit Digi Sport.

Folosirea vitaminelor și a mineralelor nu este interzisă, însă sportivii nu au voie să-și injecteze o cantitate mai mari de 100 ml în decurs de 12 ore.