Ce salariu va primi Florin Niță la FCSB: „Nu este corect față de ceilalți”

Gigi Becali a schimbat strategia la FCSB și intenționează să se concentreze pe creșterea tinerilor jucători, însă patronul ocupantei locului doi în Liga 1 este dispus să facă o excepție de la această regulă pentru a-l aduce la echipă pe Niță.

Becali nu mai vrea să procedeze așa cum a făcut-o în trecut când a „repatriat” mai mulți fotbaliști, iar ulterior s-a dovedit că aceștia nu mai erau la același nivel ca atunci când au plecat de la echipă, însă este dispus să facă o excepție pentru Florin Niță dacă acesta va veni gratis la FCSB.

Becali vrea să facă o schimbare și în privința salariilor. Dacă va alege să vină la FCSB, Niță nu va avea un salariu mai mare de 10.000 de euro.

„V-am tot spus că nu prea mai vreau să reîncălzesc ciorba. Am tot readus niște jucători la echipă și nu au mai făcut nimic. Să spunem că la Niță este totuși o altă situație, dar el știe clar că eu nu dau niciun ban pentru revenirea lui.

Dacă pleacă gratis de acolo, atunci mă interesează. Știu că mai are contract un an, dar nu doresc nici să îi dau 20.000 pe lună, deoarece am redus la jumătate contractele jucătorilor și nu este corect față de ei”, a declarat Gigi Becali.

Florin Niță mai are contract cu Sparta Praga încă un sezon, iar dacă nu va reuși să obțină rezilierea contractului pe cale amiabilă, va mai rămâne în Cehia până când îi va expira contractul.