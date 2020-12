Ce mesaje de Crăciun au postat Messi, Ronaldo, Salah sau Ozil

Chiar dacă este musulman, egipteanul Mohamed Salah (Liverpool) a postat o fotografie cu el, fica sa și bradul de Crăciun.

Leo Messi a postat o fotografie în care apare împreună cu familia, toți îmbrăcați în pijamale roșii. ”Un Crăciun fericit plin de dragoste și sănătate”, a scris argentinianul de la Barcelona, pe Twitter.

La rândul lui, Cristiano Ronaldo a postat o fotografie în care se află în pijamale, dar și cu coarne pe cap, la bradul de Crăciun împreună cu familia.

Neamțul de origine turcă Mesut Ozil (Arsenal Londra) a postat o fotografie alături de un pom de Crăciun și următorul mesaj: “Le urez tuturor creștinilor din lume Crăciun fericit! Indiferent de credințele tale, trebuie să respecți credințele celorlalți. Aveți grijă de voi și să fiți sănătoși“.

I’m wishing a Merry Christmas to all Christians around the world ❤️🎄 Regardless of your personal beliefs – we always should respect the beliefs of others. 🙏🏼 Stay safe and stay healthy everyone 🤲🏼 pic.twitter.com/vUhr1kl4Re

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 25, 2020