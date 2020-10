Ce-au fost și ce-au ajuns! Valeriu Iftime: ”Începe să-mi fie frică de retrogradare!”

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, e cu moralul la pământ după înfrângerea cu UTA Arad.

Moldovenii au pierdut pe teren propriu, scor 2-3. Golurile partidei au fost marcate de Keyta (min 28), respectiv Florescu (min 33) pentru FC Botoșani, în timp ce pentru UTA au marcat Vlad Morar (min 4 și 71) și Erico da Silva (min 48).

FC Botoșani a înregistrat deja 4 eșecuri în actualul sezon, iar Valeriu Iftime, patronul clubului, se teme de retrogradare.

”A fost un meci frumos, păcat că l-am pierdut. A fost și greșeala aceea de arbitraj, dar și greșelile noastre. Sunt dezamăgit, pentru că sunt niște puncte pierdute. E greu să mai visezi la play-off în aceste condiții.

N-am mai câștigat de foarte mult timp pe teren propriu. O seară tristă, una peste alta. A fost un meci deschis, noi am jucat fotbal atât cât am putut. Însă lucrurile nu sunt simple. Începe să-mi fie frică și de retrogradare. Echipa are potențial, se poate redresa. Dar când te bați singur de maniera asta…” a declarat Valeriu Iftime pentru Gazetă.