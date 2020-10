Cazuri de coronavirus la FC Voluntari! Ioan Andone: “E o stare de stres”

FC Voluntari a anunțat că, în urma testelor COVID-19 efectuate, 5 dintre fotbaliștii echipei secunde au fost depistați pozitiv. Președintele clubului ilfovean, Ioan Andone, a declarat că situația generată de pandemia de coronavirus este tot mai îngrijorătoare.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.958 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID – 19 în România, un record!

Clubul FC Voluntari a precizat că jucători testați pozitiv “se află în izolare și respectă toate recomandările specialiștilor D.S.P. Ilfov”.

“3.000 de cazuri la noi. Mai putem continua campionatul, oare? Cred că ar fi bine să testăm în Liga 1 la șapte zile. Am sta mai liniștiți. Acum e o stare de stres pentru toată lumea. E nenorocire! «Dacă am luat virusul, cumva?». Deocamdată, am scăpat“, a spus Ioan Andone la DigiSport.