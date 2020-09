Cătălin Straton, în lacrimi după despărțirea de Dinamo! “Simțeam că pot să fac mai multe”

Cosmin Contra a renunțat la portarul Cătălin Straton (30 de ani) după trei etape. Straton s-a declarat dezamăgit că s-a despărțit de Dinamo și le-a mulțumit fanilor pentru susținere.

Straton a fost anunțat în această dimineață de antrenorul dinamoviștilor că nu se mai bazează pe el.

Cătălin Straton mai avea contract cu Dinamo până în 2021. 15 meciuri a strâns portarul în sezonul precedent al Ligii 1.

“Nu vreau să fiu dramatic, dar aș vrea să le mulțumesc suporterilor dinamoviști și să le spun că sunt minunați. Ei știu asta, doar le readuc aminte. Dacă am o împlinire sufletească, este aceea că mi-am făcut datoria cum și cât am putut, iar suporterii au apreciat. Ei ne-au plătit salariile și măcar știu că am făcut ceva pentru ei.

M-am dus acasă și eram singur, iar până când au venit fetele îmi venea să plâng de nervi! Nu pentru că am plecat în acest mod, ci pentru că voiam și simțeam că pot să fac mai multe pentru Dinamo. După ce că nici nu lași copacul să crească, îl tai direct de la rădăcină. Așa au făcut cu mine”, a declarat Straton pentru GSP.ro.

Dinamo și-a găsit deja alt portar, spaniolul Rene Roman Hinojo (36 de ani), care a fost legitimat ultima oară la Almeria.

OFICIAL. René Román Hinojo la Dinamo BucureștiBucurești, 14 septembrie 2020. Dinamo București a ajuns la un acord cu… Publicată de FC DINAMO BUCURESTI pe Luni, 14 septembrie 2020

‘Câinii roșii’ l-au adus în această vară și pe Tomas Mejias (31 de ani), portarul spaniol împrumutat de la Middlesbrough.