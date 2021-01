Fost atacant la Dinamo în perioada 2011-2012, Elis Bakaj (33 de ani), deplânge situația grea prin care trece echipa din „Ștefan cel Mare”.

Albanezul, care a marcat 5 goluri în 27 de meciuri pentru Dinamo, s-a declarat șocat de atitudinea conducătorilor spanioli.

„Chiar îmi pare rău pentru situația de la Dinamo, pentru că e o echipă dintre cele mai bune din România și care a avut tradiție, care a dat mereu jucători foarte buni mereu pentru România și cineva trebuie să facă ceva, pentru că nu e bine pentru fotbal, pentru suporterii lui Dinamo, care sunt foarte buni și trebuie cineva să facă ceva, pentru că e păcat.

Sunt șocat, da. Luna asta am văzut la televizor și acum cam știu ce se întâmplă acolo și nu e normal. Ce să înțeleg, ce poate face un jucător când nu ia banii 5-6 luni? E foarte greu, el are familie, soție, copii, nu poate face nimic.

Nu, niciodată (n.r. nu și-ar fi imaginat că un spaniol și-ar bate joc de un club din România). Eu am auzit acum 6 luni sau cât are de când a venit că vine cineva și chiar am fost fericit, pentru că eu sunt foarte fericit pentru toate echipele la care am jucat eu să îi văd cât mai bine. Și am spus că scoate Dinamo din momentul ăsta dificil, dar ce vedem acum e mai greu ca înainte.

Eu nu sunt așa bogat. Nu vine el (n.r. președintele echipei Rukh Brest) aici, dar poate vorbim, cine știe. Nu e bine, mie îmi pare rău pentru jucătorii care sunt acolo, pentru că am fost și eu în situația asta ca jucător la un alt club. Și pentru suporteri și pentru toată lumea care iubește echipa Dinamo”, a declarat Elis Bakaj, pentru ProSport.

Elis Bakaj s-a transferat în această iarnă la Rukh Brest. Pe lângă Dinamo, a mai evoluat de-a lungul timpului la Partizani Tirana, Dinamo Tirana, Chernomorets, Hapoel Raanana, RNK Split, Vllaznia, Kukesi şi Shahtior Soligorsk.