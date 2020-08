Capitolul la care Simona Halep nu stă prea bine: „Mai am de lucrat”

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Praga, după ce a trecut de Barbora Krejcikova, cu scorul de 3-6, 7-5, 6-2, în două ore şi şase minute.

Campioana de Wimbledon a declarat că la finalul meciului că are probleme la serviciu și că va trebui în perioada următoare să înbunătățească acest capitol.

„Da, Barbora a jucat foarte bine şi mi-a fost foarte greu să găsesc ritmul, dar am rămas concentrată la fiecare minge şi am încercat să intru în ritm, să nu mai greşesc şi până la urmă mi-am găsit ritmul şi am putut juca mai bine. Serviciul meu nu este foarte bun în acest moment, dar muncesc la asta şi sper că va deveni din ce în ce mai bun”, a spus Halep la finalul meciului cu Barbora Krejcikova.

„Simo” a cerut intervenția medicilor, după ce a resimțit dureri în zona mușchilor umerilor. „Apoi am putut servi puţin mai puternic. Mă bucur că a funcţionat”.

Halep s-a declarat pregătită pentru următoarea confruntare, cu Magdalena Frech: „Luptă mult, va fi un meci interesant. Nu am mai fost adversare. Va fi ceva nou, dar sunt pregătită”.