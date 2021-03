Când va reveni Răzvan Lucescu în fotbal! ”Sunt un antrenor destul de complicat”

Demis de la Al Hilal, Răzvan Lucescu (52 ani) este în acest moment liber de contract, dar nu intenționează să revină momentan în fotbal.

Fostul selecționer al României a ținut să precizeze că are nevoie de timp de gândire ca să-și pună lucrurile la punct. De asemenea, nu are de gând să revină foarte repede în Liga 1.

„Nu m-aș întoarce acum în fotbalul românesc. Vreau să rămân în fotbalul din străinătate cât mai mult timp, după mă voi întoarce, dar acum nu mă gândesc.

Nu am de gând să știu unde voi merge și nu voi ști nici în următoarele 3-4 săptămâni. Intenția mea e ca până în vară să nu merg nicăieri, dar zic de aceste 3-4 săptămâni pentru că îmi pun și eu lucrurile mai bine la punct.

Sunt un antrenor destul de complicat, am nevoie de timp de adaptare, nu sunt genul de antrenor să am inspirație de moment, eu am nevoie de timp de lucru”, a povestit Răzvan Lucescu la Radio Gold FM.

Totodată, Lucescu Jr. a afirmat că decizia de a accepta oferta venită de la Petrolul a fost una total neinspirată și speră să nu o mai repete în viitor.

„Când am acceptat să merg la Petrolul nu a fost o idee chiar grozavă și mi-am spus să nu mai accept așa ceva, dar dacă mi se oferă o șansă bună, nu se știe niciodată”, a încheiat tehnicianul de 52 ani.