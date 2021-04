Când va lua Halep startul la Roland Garros şi Wimbledon! Cum arată programul complet

Simona Halep aşteaptă cu nerăbdare să participe la turneele de Grand Slam, cum ar fi Roland Garros şi Wimbledon.

După ce s-a retras de la mai multe turnee de tenis, din cauza accidentărilor repetate, Halep abia aşteptă să se înfrunte cu cele mai bune jucătoare ale lumii la Roland Garros şi Wimbledon.

Programul turneelor a fost decalat din cauza pandemiei de Covid-19. Mai întâi, Andreea Mărăcineanu, ministrul Sporturilor din Franţa, a anunţat că Roland Garros a fost amânat cu o săptămână, urmând să se dispute în perioada 30 mai – 13 iunie.

Decizia venită din Franţa a fost luată pentru a creşte şansele ca turneul să se dispute cu spectatori în tribune, însă nu toată lumea a fost de acord cu amânarea survenită.

Alize Cornet a criticat vehemenz decizia venită de la oficialităţile din Franţa.

,,Rămâne între noi, dar ministrul nostru al Sporturilor este o calamitate. Nu am nimic împotriva ei, dar ia doar decizii proaste. Parcă nu i-ar păsa.

Este o decizie destul de egoistă. Calendarul va avea de suferit. Înţeleg că nu sunt vremuri uşoare pentru turneu, dar trebuie să te gândeşti la jucători şi la calendar, în special la toate turneele.”, a spus Tenismena, pentru Tennis Channel.

După ce turneul de la Rolland Garros a fost amânat cu o săptămână, apoi a fost scurtat şi turneul de la Wimbledon, care în 2020 nu s-a mai disputat din cauza pandemiei de Coronavirus.

Turneul din Marea Britanie se va disputa în acest an în perioada 28 iunie – 11 iulie, după cum au anunţat cei de la All England Club.

„Pentru a reduce impactul asupra restului calendarului, sezonul pe iarbă va fi scurtat cu o săptămână în 2021, iar turneul de la Wimbledon se va disputa la datele planificate, începând din data 28 iunie, în timp ce calificările vor avea loc începând din 21 iunie.”, au precizat organizatorii turneului.

Simona Halep a declarat că pe ea o mulţumeşte amânarea de la Roland Garros, pentru că îi permite să se pregătească mai mult, având în vedere că a fost mai mult acccidentată.

,,Nu vreau să fiu subiectivă, să privesc doar din punctul meu de vedere, dar mie îmi place că s-a amânat Roland Garros-ul. Pentru că mai am o săptămâna în plus de pregătire pe zgură aș putea să progresez și mai mult. Am citit ce au spus ceilalți sportivi. Într-adevăr, o săptămâna deranjează calendarul competițional, mai ales că urmează sezonul de iarbă.”, a declarat Halep, pentru ProSport.