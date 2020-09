Când se va juca meciul Simona Halep – Iulia Putințeva, în sferturi la Roma

Simona Halep (28 de ani) și Iulia Putințeva (25 de ani) s-au mai înfruntat o singură dată, pe suprafață rapidă, la Australian Open 2020. Constănțeanca a câștigat cu ușurință, scor 6-1, 6-4, în turul trei.

Astăzi, Simona Halep a învins-o pe ucraineanca Dayana Yastremska (29 WTA), scor 7-5, 6-4.

Iulia Putințeva a produs surpriza și a învins-o în trei seturi pe kazaha Elena Rîbakina (locul 18 WTA), scor 4-6, 7-6 (3), 6-2.

Comeback complete for @PutintsevaYulia!⁰⁰

She rallies from a set and 5-2 down to defeat Rybakina 4-6, 7-6(3), 6-2#ibi20 pic.twitter.com/3G5gBazOqA

