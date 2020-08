Campania de mercato de la FCSB s-a încheiat după doar 3 transferuri: ”Am închis și gata!”

Campania de mercato de la FCSB s-a încheiat după doar trei transferuri.

Până în acest moment, formația roș-albastră a adus doar 3 jucători: Sergiu Buș, Marius Briceag și Alexandru Buziuc.

FCSB a încheiat actualul sezon pe locul 5 (fără două meciuri din play-off disputate), iar Gigi Becali pune piciorul în prag: echipa sa nu va mai transfera niciun fotbalist.

Patronul formației din Capitală a anunțat, în direct, că niciun jucător nu va mai pleca de la clubul său și niciunul nu va mai veni. Latifundiarul din Pipera consideră că are un lot suficient de puternic și își pune speranța în jucătorii împrumutați.

“Nu am reziliat nimic. Gata, am luat jucători destui. De plecat cine să plece? Nimic, nu mai am nicio ofertă, nu se mai vorbește nimic. Așteptăm cupele europene și vedem ce va fi.

Poate să fie cine o fi, la revedere, nu mă mai interesează. Am închis și gata. Avem mulți jucători împrumutați, avem lot.“, a declarat Gigi Becali la DigiSport.