CFR Cluj a câștigat categoric ultimul meci din acest an, 4-0 cu FC Voluntari, și se menține pe primul loc în clasamentul Ligii 1. Căpitanul ardelenilor, Mario Camora, așteaptă plata tuturor primelor și salariilor până de Crăciun, după ce echipa a reușit calificarea în primăvara europeană.

În etapa a 22-a din Liga 1, Susic (5′), Culio (14′ – penalty), Deac (37′) și Camora (90+2′) au înscris pentru CFR Cluj la Voluntari.

„Cred că am luat meciul în serios, nimeni nu s-a gândit la vacanță. Am făcut un meci foarte bun, cu agresivitate și atitudine de campioni. Am vrut să-i facem cadou o victorie, asta era cel mai important pentru el, știm cât de obsedat este Dan Petrescu. Mister merită pentru tot ce a făcut în acest club.

Cu siguranță o să primim banii înainte de Crăciun, am încredere! Merităm acest cadou. Echipa asta a făcut o campanie europeană frumoasă.

Am aflat astăzi, după masă, că avem interdicție la transferuri. Treaba noastră e să ne antrenăm, să jucăm. Sperăm să se rezolve„, a spus Mario Camora.

Clasamentul Ligii 1