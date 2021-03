Calvarul prin care a trecut un cunoscut român infectat cu COVID: ”Plămânii mi-au fost sever afectați”

Cristi Balaj (49 de ani) a dat detalii despre cum s-a infectat cu noul coronavirus. Primele simptome ale infecției au apărut la o săptămână după ce fostul arbitru a făcut prima doză de vaccin.

Președintele ANAD a postat un mesaj pe contul personal de Facebook în care a dezvăluit traumele prin care a trecut, din cauza infectării cu virusul de origine asiatică.

spune că a avut dureri insuportabile de cap, de gât, febră, frisoane, stare de epuizare, iar plămânii i-au fost sever afectați. Acesta a fost internat la Institul Național de Boli Infecțioase Matei Balșa.

„Experiența mea cu Covid-19

La începutul lunii martie, la puțin timp după ce m-am vaccinat cu prima doză de vaccin anti Covid, când încă nu dezvoltasem anticorpi, m-am infectat cu virusul Sars-Cov-2. La un an de la debutul pandemiei, iată-mă intrat pe nefericita listă a celor care s-au îmbolnăvit, cu toate că am fost precaut și sunt și voi rămâne un promotor al respectării măsurilor de protecție sanitară.

În perioada în care am fost izolat, am trecut prin toate stările critice ale acestei boli: dureri insuportabile de cap, de gât, febră, frisoane, stare de epuizare, iar plămânii mi-au fost sever afectați. Au fost clipe în care nu aveam forță nici măcar să vorbesc.

Grație profesioniștilor de la Institutul Matei Balș și, probabil, al faptului că am avut o viață sportivă, fără excese și fără consum de tutun, am reușit să nu ajung în situația de a avea nevoie de supliment de oxigen și să depășesc această etapă. Din păcate, încă resimt daunele acestui virus: respir cu dificultate, am în continuare o tuse foarte puternică și organismul slăbit.

Privesc cu tristețe și multă îngrijorare faptul că, deși ne aflăm în valul al treilea al pandemiei, virusul a suferit mutații, este mult mai contagios, din păcate, sunt persoane care sfidează normele de protecție și nu realizează că își pun viața lor sau pe a celor dragi în pericol. Le doresc din suflet să nu trăiască nici măcar un sfert din experiența mea sau, mai rău, să piardă pe cineva drag din cauza unui virus care, credeți-mă, înseamnă mai mult decât o răceală!

Vă scriu astăzi, în primele zile de când am revenit la birou, dorindu-vă din suflet să fiți sănătoși și să vă rog să continuați să purtați masca de protecție, să respectați regulile și să vă protejați sănătatea voastră și a celor dragi vouă și, mai ales, să vă vaccinați.

Țin să le mulțumesc din inimă medicilor de la Matei Balș care m-au monitorizat zilnic și s-au asigurat că sunt bine.

Gânduri de bine tuturor,

Cristian Balaj”, fost mesajul postat de președintele Agenției Naționale de Anti-Doping.