“Călăii” României râd de naționala noastră: “A fost distractiv. Puteam să marchez mai multe goluri”

România a fost umilită duminică seară, iar doi jucători foarte tineri au făcut ce au vrut cu echipa noastră.

Chiar dacă a reușit un hattrick împotriva României, Erling Haaland a fost dezamăgit la sfârșitul meciului deoarece simțea că ar fi putut înscrie mai multe goluri în poarta noastră. Alături de Odegaard au reprentat mereu un pericol pentur poarta noastră.

„A fost secetă. E bine să joc alături de el, mă simt bine pe teren. Puteam marca 5 sau 6 goluri, mă deranjează puțin , dar e bine că Odegaard și-a revenit în sfârșit și mi-a pasat. Trebuie să construim pe asta. Trebuie să îndrăznim să jucăm fotbal, atunci suntem buni!”, a declarat Haaland la sfârșitul disputei de la Oslo.

Fotbalistul Realul, Martin Odegaard a contribuit la succes cu două pase decisive pentru coechipierii săi.

„Este un lux să joci alături de astfel de fotbaliști. Înscrie în majoritatea ocaziilor, chiar dacă a ratat vreo două șanse, ceea ce știu că îl deranjează puțin. E foarte bine să joci alături de Haaland și de Sorloth.

Am utilizat bine mingea și am fost duri în defensivă, păcat că nu am fost la fel și cu Serbia”, a spus mijlocașul madrilenilor.

După meci, atacantul Borussiei Dortmund, Erling Haaland (20 de ani) a postat, pe contul personal de Instagram, o fotografie în care apare în mână cu una dintre mingile cu care a marcat în poarta României. În fotografie se află și Odegaard.