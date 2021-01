”Câinii”, pregătiți să ”muște” din FCSB și Craiova! Ce a spus Jerry Gane după succesul de la Arad

Jerry Gane, antrenorul lui Dinamo, a oferit prima reacție după succesul de la Arad.

”Câinii” au învins-o la limită pe UTA, scor 1-0. Sorescu a marcat golul de 3 puncte, în urma unei lovituri de la 11 metri.

Tehnicianul este mulțumit de prestația elevilor săi și anunță că punctele sunt cele contează cu adevărat. Săptămâna viitoare, Dinamo va juca cu FCSB și CSU Craiova, iar Jerry Gane speră ca jucătorii să dea tot ce au mai bun.

De asemenea, antrenorul roș-albilor le-a mulțumit fanilor pentru eforturile depuse.

”Sunt foarte bucuros, felicit jucătorii pentru spiritul de luptă, am deschis scorul, dar am mai avut ocazii. Și ei au pus presiune, dar am ieșit învingători.

Nu avea rost să riscăm după gol, nu era nevoie să ieșim și să dominăm, să lăsăm spații, UTA e o echipă foarte bună pe contratac. Pentru noi sunt mai importante punctele, mai ales în condițiile de la Arad. Stadion superb, dar gazonul lasă de dorit.

Acum urmează meciurile tari, derby-urile cu FCSB și Craiova. Trebuie să ne recuperăm. Vreau să mulțumesc și fanilor pentru ajutor, iar s-au vândut bilete, e un gest remarcabil, fără ei ar fi foarte greu.” a declarat Jerry Gane după victoria cu UTA.