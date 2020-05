Cadu vrea să revină la CFR Cluj! “Am vorbit cu Mara. Nu am de gând să mă las curând”

Ricardo Cadu a ajuns la 38 de ani, dar nu se gândește la retragere. Fundașul portughez vrea să revină la CFR Cluj, echipă alături de care a câștigat trei titluri și trei Cupe ale României.

Cadu a venit la CFR Cluj în iunie 2006 și a plecat în iulie 2014. A fost căpitanul echipei și a strâns 250 de meciuri în tricoul ‘alb-vișiniilor’.

În prezent, Cadu joacă la echipa portugheză de ligă inferioară FC Maia Lidador.

“Încă nu m-am lăsat. Joc la o echipă unde îl ajut pe un prieten de al meu și nu am de gând să mă las în curând, sunt ok. Eu aș vrea să fiu director sportiv. Am făcut deja un curs și asta mi-aș dori, dar nu știu ce o să fie în viitor. Și în România mi-aș dori. Am mai ținut legătura cu cei de la CFR Cluj, am vorbit și cu Mara. Nu am vorbit să merg acolo, dar mi-aș dori să fiu director sportiv la CFR.

Și Mario Camora e un jucător important acolo, dar eu cred că atunci când am fost eu a fost mai greu pentru că eram la început, nimeni nu știa nimic și a fost foarte greu.

Când am plecat din Portugalia în România am făcut-o pentru bani. Am zis să încerc. Aveam o ofertă de la Benfica atunci, dar CFR Cluj mă plătea mai bine decât Benfica“, a spus Ricardo Cadu pentru ProSport.